S.A. 21 ottobre 2022 21 Ottobre, sciopero aerei e disagi

22 voli cancellati ad Alghero Sciopero simultaneo dei controllori di voli e del personale di alcune compagnie. Sarebbero diverse centinaia i voli cancellati in Italia e in Europa. Disagi anche al Riviera del corallo



ALGHERO - Giornata nera sul fronte aerei a causa dello sciopero simultaneo dei controllori di voli e del personale di alcune compagnie. Sarebbero diverse centinaia i voli cancellati in Italia e in Europa per uno stop che dovrebbe durare 24 ore.



Ryanair ha avvisato i passeggeri sul sito internet ufficiale annunciando la cancellazione di 600 collegamenti con l'Italia. Disagi anche al Riviera del corallo da questa mattina con i voli in partenza e arrivo.



Durante tutta la giornata sono tredici i voli cancellati in arrivo allo scalo algherese e provenienti da Bologna, Roma, Bergamo, Milano-Malpensa, Palermo, Bratislava, Barcellona e Marsiglia. Nove, invece, i voli saltati in partenza dal Riviera del corallo e diretti a Bologna, Milano-Linate, Roma, Bergamo, Milano-Malpensa, Bratislava, Barcellona, Palermo.