S.A. 22 ottobre 2022 Verso i 30 anni dell´Òmnium Cultural L´apertura di una nuova e moderna sede arriva alla soglia dei 30 anni di vita dell´Òmnium Cultural de l´Alguer. In questa occasione sono stati rafforzati i legami e i rapporti di collaborazione tra l´associazione algherese e la "sorella maggiore" della Catalogna



ALGHERO - Lo scorso sabato 8 ottobre è stata inaugurata la nuova sede dell'Òmnium Cultural de l'Alguer, in via La Marmora, 64. A fare gli onori di casa il Presidente, Stefano Campus, la Vicepresidente, Carla Valentino, il Tesoriere, Giuseppe Piga, e i Consiglieri Maria Rosa Martinelli e Antonello Stagnaro, oltre ai soci del'associazione.

Erano presenti alla cerimonia il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, il Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Michele Pais, il Presidente di Òmnium di Barcellona, Xavier Antich, accompagnato dalla Tesoriera, Marta Garsaball e dalle Consigliere, Natàlia Touzon, Marina Gallés e Montse Ortiz; ed anche più di quaranta rappresentanti di varie sedi territoriali di Òmnium provenienti da tutta la Catalogna e i rappresentanti delle associazioni culturali della Città.



La sera, nel Teatro Civico "Gaví Ballero", gremito, si è tenuto l'atto culturale "Anem vers los 30 anys mirant al futur". Durante la prima parte, di conferenza, sono intervenuti Xavier Antich, Guido Sari, socio fondatore dell'Òmnium Cultural de l'Alguer, Andreu Bosch, primo lettore di catalano dell'Università di Sassari, collaboratore e promotore culturale dell'associazione durante i primi anni, Stefano Campus e Carla Valentino, che ha anche coordinato gli interventi e presentato la serata.

Poi, un concerto dei cantanti catalani, Mireia Vives e Borja Penalba e degli algheresi, Franca Masu e Claudio Gabriel Sanna, accompagnati dai musicisti, Salvatore Maltana e Luca Falomi, con canzoni della tradizione catalana e algherese e anche del repertorio personale degli artisti.



L'apertura di una nuova e moderna sede arriva alla soglia dei 30 anni di vita dell'Òmnium Cultural de l'Alguer. In questa occasione sono stati rafforzati i legami e i rapporti di collaborazione tra l'associazione algherese e la "sorella maggiore" della Catalogna. E dopo l'atto dell'8 ottobre continueranno con diverse iniziative finalizzate alla tutela, promozione e trasmissione dell'algherese o catalano di Alghero.

La sede sarà aperta per i soci e per tutti coloro che vogliono prendere contatto con l'Òmnium Cultural de l'Alguer, il lunedì e il mercoledì, dalle 17 alle 19, il venerdì dalle 10 alle 12.