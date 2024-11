Cor 23 ottobre 2022 Sassari applaude Gianni Schicchi Finalmente gli applausi del pubblico per Gianni Schicchi. Il gioiello di Puccini, trasmesso in streaming nel 2020, è tornato al Comunale



SASSARI - Gli applausi del pubblico hanno sancito il successo di Gianni Schicchi, atto unico di Giacomo Puccini, seconda opera della Stagione lirica 2022 dell’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” al Teatro Comunale di Sassari. La perla pucciniana, su libretto di Giovacchino Forzano, ieri ha potuto finalmente incontrare gli spettatori dal vivo, dopo il debutto di due anni fa esclusivamente in streaming a causa della pandemia. L’apprezzamento di allora – erano stati in 60mila a seguire la diretta tv, oltre ai contatti online – si è trasformato ieri in sei minuti di applausi lunghi e convinti per tutti, a tratti quasi incontenibili, come al termine dell’aria più nota, “O mio babbino caro”.



Il pubblico ha inoltre dimostrato di gradire le divertenti trovate del regista Antonio Ligas in un allestimento tra fiaba e cartoon, in cui ogni personaggio aveva in sé una chiara connotazione: hanno riscosso un enorme successo i costumi di carta di tutti gli avidi parenti della famiglia Donati - deformati come le loro anime e irrigiditi come statuine - frutto della collaborazione tra l’Ente Concerti e la locale Accademia di Belle Arti “Sironi”, firmati da Luisella Pintus, Andrea Gennati e realizzati dagli allievi del “Sironi”; allo stesso modo gli studenti avevano realizzato le scene ideate da Caterina Tanchis e Mariam Zamiri, un mobilio enorme e ipertrofico a ridicolizzare ulteriormente la piccolezza dei protagonisti, arricchite dalle proiezioni di Pavlo Hnatenko e dal disegno luci di Tony Grandi.



Unici personaggi non di carta sono il protagonista Gianni Schicchi – interpretato da Carlo Lepore – che befferà i Donati grazie alla sua furbizia, e i due sinceri innamorati Rinuccio (Giuseppe Infantino) e Lauretta (Sara Rossini). Il Comunale ha tributato il meritato successo a tutto il cast, che comprende anche Chiara Tirotta (La Zita), Maria Ladu (Nella), Nicola Ebau (Betto), Francesco Musinu (Simone), Matteo Loi (Marco), Lara Rotili (La Ciesca), Giancarlo Cicerone (Gherardo), William Hernandez (Spinelloccio/Amantio), Antonello Lambroni (Pinellino), Dario Sogos (Guccio) e il piccolo Ian Grop (Gherardino).



L’Orchestra dell’Ente è stata diretta da Jacopo Brusa, che già aveva colto due anni fa un notevole successo guidando il de Carolis per Carmen, tragèdie d’amour. Gianni Schicchi verrà riproposto stasera, domenica 23 ottobre, nella tradizionale replica pomeridiana alle 16,30. La Stagione lirica di Sassari proseguirà l’11 e 13 novembre con Don Pasquale di Gaetano Donizetti, il 2 e 4 dicembre con La traviata di Giuseppe Verdi e il Concerto lirico-sinfonico con il tenore Piero Pretti che chiuderà il cartellone il 7 dicembre. I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili al botteghino del Comunale e online, sul sito enteconcertidecarolis.it.