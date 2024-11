Cor 23 ottobre 2022 Fc Alghero: vittoria al debutto Inizia con una vittoria l´avventura della Fc Alghero nel girone F del campionato di Terza Categoria. 0- 1 il finale sul campo della Marzio Lepri Torres di Sassari, al termine di una gara combattuta, con i giallorossi che sono andati più volte vicini al raddoppio



ALGHERO - L'emozione del debutto e un campo in terra battuta non proprio “amico”, hanno reso ancora più dura questa prima gara che è stata vinta con ampio merito dall'undici algherese. Sin dai primi minuti la Fc Alghero ha preso in mano le redini del gioco e, raramente, il pallone è giunto dalle parti del portiere Bellinzis. Il gol è arrivato in apertura: al primo vero affondo, siamo al 6°, Nemore calcia e il portiere sassarese Piredda respinge. Sulla palla si avventa Fofana e insacca il pallone dello 0- 1. Al 12° Fc Alghero in avanti con Nemore che impegna l’estremo difensore di casa. Al quarto d'ora ci prova Michele Cherchi da distanza ravvicinata, blocca il portiere della Marzio Lepri.



Passano due minuti e l'arbitro annulla n gol a Michele Cherchi per fallo in attacco di Fofana. Fc Alghero padrone del campo e al 19° va vicino al raddoppio con il duo Cherchi - Fofana. La difesa sassarese fa buona guardia. Buona l'occasione per Nemore al 20° che, da distanza ravvicinata, calcia alto. Al 28° Michele Cherchi calcia a botta sicura da dentro l’area di rigore e il portiere di casa para a terra. Siamo al 37° quando la Fc Alghero va, ancora una volta, vicino al raddoppio prima con Catogno che dal limite colpisce la traversa, poi, sulla ribattuta, Carbone calcia e il portiere devia in calcio d’angolo. Si conclude il primo tempo con la Fc Alghero costantemente nella metà campo avversaria.



Si va al secondo tempo e al 55° Nemore colpisce la base del palo destro. Entra Rizzu per Catogno e al 59° si mette subito in mostra con una bella punizione bloccata in due tempi dal portiere rossoblu. Nella parte finale dell'incontro la fatica inizia a farsi sentire, però la Fc Alghero non molla e all'80° colpisce la traversa con Rizzu. Trascorrono pochi minuti e i catalani vanno vicinissimi al raddoppio con la traversa di Carbone. Mentre Bellinzis e l'intera difesa giallorossa fanno buona guardia, in avanti si cerca il colpo del Ko che pali, traverse e portiere avversario negano a più riprese come all'84° quando Satta si è visto bloccare la palla da Piredda, poi all'89° con Monni che ha calciato dal limite dell'area piccola e la palla che è uscita di pochissimo sopra la traversa. Dopo quattro minuti di recupero, l'arbitro Elena Iaria ha mandato ha decretato la conclusione dell'incontro.