S.A. 14:47 La capolista Alghero in trasferta a Perfugas Domenica 26 ottobre, al Badu e Linos di Perfugas, l’Alghero affronterà il San Giorgio Perfugas. Fischio d’inizio previsto per le ore 15:00, nel campionato di Promozione girone B (Giornata 8)



ALGHERO - Reduce dall’inarrestabile vittoria per 6-0 contro il Thiesi, l’Alghero si presenta a questa sfida con il morale alle stelle e un ruolino di marcia impeccabile: sette vittorie su sette, 21 punti in classifica e nessuna sconfitta dall’inizio della stagione. La squadra di mister Giorico vuole proseguire il proprio percorso netto e confermarsi al comando del Girone B, consapevole però delle insidie che ogni gara esterna può riservare.



Il gruppo giallorosso continua a dimostrare grande solidità, entusiasmo e spirito di sacrificio. La concentrazione resta alta e l’obiettivo è chiaro: dare continuità alle prestazioni convincenti, mantenere il primato e affrontare ogni avversario con determinazione e umiltà.



Il San Giorgio Perfugas, attualmente in crescita, arriva da un risultato importante: la vittoria per 0- 1 in casa del Bosa, che ha dato fiducia e slancio alla formazione di casa. I padroni di casa vorranno confermarsi, cercando di fermare la corsa dell’Alghero e di rendere la gara equilibrata e combattuta.

Si prospetta una sfida intensa, tra una capolista in piena forma e una squadra motivata, desiderosa di dare continuità al proprio momento positivo.