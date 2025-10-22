Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › La capolista Alghero in trasferta a Perfugas
S.A. 14:47
La capolista Alghero in trasferta a Perfugas
Domenica 26 ottobre, al Badu e Linos di Perfugas, l’Alghero affronterà il San Giorgio Perfugas. Fischio d’inizio previsto per le ore 15:00, nel campionato di Promozione girone B (Giornata 8)
La capolista Alghero in trasferta a Perfugas

ALGHERO - Reduce dall’inarrestabile vittoria per 6-0 contro il Thiesi, l’Alghero si presenta a questa sfida con il morale alle stelle e un ruolino di marcia impeccabile: sette vittorie su sette, 21 punti in classifica e nessuna sconfitta dall’inizio della stagione. La squadra di mister Giorico vuole proseguire il proprio percorso netto e confermarsi al comando del Girone B, consapevole però delle insidie che ogni gara esterna può riservare.

Il gruppo giallorosso continua a dimostrare grande solidità, entusiasmo e spirito di sacrificio. La concentrazione resta alta e l’obiettivo è chiaro: dare continuità alle prestazioni convincenti, mantenere il primato e affrontare ogni avversario con determinazione e umiltà.

Il San Giorgio Perfugas, attualmente in crescita, arriva da un risultato importante: la vittoria per 0- 1 in casa del Bosa, che ha dato fiducia e slancio alla formazione di casa. I padroni di casa vorranno confermarsi, cercando di fermare la corsa dell’Alghero e di rendere la gara equilibrata e combattuta.
Si prospetta una sfida intensa, tra una capolista in piena forma e una squadra motivata, desiderosa di dare continuità al proprio momento positivo.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
22/10/2025
Fc Alghero: anticipo contro il San Paolo Sassari
Sabato 26 ottobre, con fischio d’inizio alle 15, la formazione giallorossa scenderà in campo allo stadio “Pintore-Caddeo” di Olmedo per affrontare il San Paolo Sassari, nell’anticipo della quinta giornata di campionato
20/10La Fc Alghero perde anche a Porto Torres
20/10Promozione: Alghero travolge Thiesi
16/10FC Alghero cerca il riscatto a Porto Torres
17/10Olmedo attende il Nulvi al Pintore Caddeo
16/10Coppa Italia: Alghero travolge il Bosa
13/10Fc Alghero cade in casa contro il Siligo
13/10L’Alghero espugna il Roccaruja
9/10Fc Alghero in casa contro il Siligo
9/10Alghero va a Stintino a caccia della sesta vittoria
8/10Futsal Fc Alghero, esordio con il botto
« indietro archivio calcio »
23 ottobre
Low cost e Ryanair, isola in mano d'incompetenti
23 ottobre
Alghero: Passerella provvisoria in cimitero
23 ottobre
Alghero: benvenuto ai nuovi dipendenti comunali



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)