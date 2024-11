S.A. 24 ottobre 2022 Allevatore precipita dal tetto, è in Rianimazione L´incidente è avvenuto nella sua azienda agricola nelle campagne di Bonnanaro. Ferito gravemente allevatore di 63 anni



BONNANARO - Un allevatore di 63anni, di Bonnanaro, è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. L'incidente è avvenuto nella sua azienda agricola, in località Badde Aldosa, nelle campagne del paese.



Secondo una prima ricostruzione la struttura avrebbe ceduto facendolo da un'altezza di 5 metri. Soccorso dal 118, è stato trasportato a Sassari con l'elisoccorso. Ha un trauma cranico e diverse fratture su tutto il corpo ed è ricoverato in coma farmacologico.