Cor 27 ottobre 2022 «Servizi sociali, situazione intollerabile» Lo dichiarano le consigliere comunali del Movimento 5 Stelle di Alghero, Giusy Di Maio e Maria Antonietta Alivesi, in seguito allo stato di agitazione indetto dai dipendenti comunali algheresi



ALGHERO - «Il Movimento 5 stelle di Alghero sostiene la protesta degli operatori dei Servizi Sociali del Comune per i locali assolutamente inadeguati in cui sono costretti a lavorare. I servizi Sociali svolgono un ruolo tanto delicato quanto fondamentale per la comunità algherese, ma il luogo in cui sono costretti a lavorare e a ricevere un’utenza che ha necessità di riservatezza oltre che un luogo accogliente, è indegno. Lo evidenziammo fin da subito, nel lontano 2018, quando furono spostati momentaneamente in quegli atelier realizzati per essere destinati a tutt’altro. Se la soluzione emergenziale dovuta all’inagibilità della vecchia sede era l’unica possibile, non possiamo non ricordare i mesi in cui furono costretti a lavorare nel vano scale di Via Columbano, oramai però l’emergenza è diventata cronica e non più tollerabile. L’amministrazione comunale deve a questo punto trovare una sede adeguata». Lo dichiarano le consigliere comunali del Movimento 5 Stelle di Alghero, Giusy Di Maio e Maria Antonietta Alivesi, in seguito allo stato di agitazione indetto dai dipendenti comunali algheresi [ LEGGI ].