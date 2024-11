Cor 1 novembre 2022 Svolta a Maristella: il più votato è Coccini Lo stimato odontoiatra, attento alle tematiche ambientali e da poco rientrato in borgata nel Podere di famiglia, a sorpresa ha distanziato la storica presidente uscente, Tonina Desogos. Sarà indicato a capo del Comitato



ALGHERO - Svolta a Maristella. Alle elezioni per il rinnovo del Comitato di Quartiere della Borgata algherese, a sorpresa, l'inaspettato successo del dott. Alessandro Coccini, che porta una ventata di grande novità in seno all'organo che coordina e gestisce le attività in borgata e cura i rapporti con l'Amministrazione comunale, il Parco e le altre realtà associative del territorio. Con 86 preferenze ha distanziato la storica presidente uscente, Tonina Desogos, fermatasi a 60. Gli altri voti sono andati ai candidati Radovini Maria Giovanna 50, Mariotti Raimondo e Melone Dolores 45, Canessa Rosanna 43, Balzani Alessandro 42, Floris Salvatore 41, Sorbara Caterina 34.



Giovane e stimato odontoiatra, da sempre attento alle tematiche ambientali e da poco rientrato in borgata nel Podere di famiglia, Coccini è la prima volta che si cimenta nell'esperienza associativa, spinto dal sostegno di tanti amici. Si prefigge di mettere le sue competenze ed esperienze al servizio di Maristella per spingerla verso obbiettivi di crescita economica e sociale.



Dopo numerosi anni di dure contrapposizioni politiche e aspre polemiche con le amministrazioni comunali che via via si sono succedute ad Alghero, per Maristella si tratta comunque di un chiaro segnale di cambiamento. In quest'ottica, sarà importante capire se l'avvio di nuovi rapporti di condivisione e confronto con figure diverse, possa portare a risultati significativi per la borgata ai piedi di Punta Giglio, incastonata tra la baia di Porto Conte e il cristallino mare del Lazzaretto. Adesso non resta che attendere l'ufficializzazione del nuovo Presidente, ma è chiaro che a meritare tutti i favori del pronostico e il sostegno pieno della borgata non potrà che essere il candidato più votato.



Nella foto d'archivio: una recente riunione del Comitato di borgata di Maristella