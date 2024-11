Cor 2 novembre 2022 Policlinico Sassarese: salute maschile in primo piano In occasione di #Movember, iniziativa internazionale che durante il mese di novembre promuove in tutto il mondo l’importanza della prevenzione e diagnosi precoce delle patologie urologiche che colpiscono l’uomo, la struttura propone il 17 e il 18 visite a prezzi calmierati



SASSARI – Il Policlinico Sassarese mette la salute maschile in primo piano. La struttura sanitaria di viale Italia a Sassari ha aderito a #Movember, iniziativa internazionale che durante il mese di novembre promuove in tutto il mondo l’importanza dell’informazione sulle patologie urologiche, e propone il 17 e il 18 novembre visite a prezzi calmierati per la prevenzione e diagnosi precoce delle malattie che colpiscono prostata, vescica, uretere, reni e testicoli. Le consulenze saranno effettuate da Angelo Cafarelli, direttore dell’Unità Operativa di Urologia Robotica e Mini-invasiva della Casa di Cura Villa Igea di Ancona, centro di eccellenza di rilievo nazionale, e responsabile di questo settore del Gruppo Policlinico Abano, network sanitario di cui fa parte il Policlinico Sassarese. Per informazioni e prenotazioni: tel.: 079-222777, email: info@policlinicosassari.it.