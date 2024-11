Fiori ai Defunti nel cimitero di Alghero

14/11/2024 Bosa: Aula approva variazione bilancio da 1,7 milioni Fra le principali voci della variazione di bilancio che ha ottenuto oggi il via libera dell’Assemblea comunale spiccano i 300 mila euro per la posa di nuovi asfalti nelle strade cittadine, 103 mila euro per la manutenzione dei corsi d’acqua, 247 mila euro per l’adeguamento del Puc al Pai e al Ppr regionali, 20 mila euro per incrementare i servizi di Protezione civile con la formazione del personale e l’acquisto di nuove attrezzature