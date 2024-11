Cor 3 novembre 2022 Volotea annuncia il Cagliari-Firenze Sarà operativo dal mese di aprile del 2023 fino a 4 volte a settimana nei periodi di traffico più intenso. Con l’annuncio della nuova rotta salgono a 12 i collegamenti in partenza dallo scalo di Cagliari, 6 domestici e 6 internazionali



CAGLIARI - Volotea annuncia un'importante novità che andrà ad arricchire la propria offerta presso lo scalo di Cagliari: dal 6 aprile 2023, prenderà il via il volo esclusivo alla volta di Firenze, dove è stata annunciata oggi l’apertura di una nuova base italiana del vettore. Il collegamento, che avrà fino a 4 frequenze a settimana (ogni martedì, giovedì, sabato e domenica) nei periodi di maggiore traffico, prevede un’offerta complessiva di oltre 33.000 posti, pari a 212 voli. Il nuovo volo per la Toscana si affiancherà ai classici collegamenti Volotea in partenza dal Mario Mameli, per un totale di 12 destinazioni collegate, 6 in Italia e 6 all’estero. Volotea si attesta così come seconda compagnia per numero di collegamenti disponibili a Cagliari.