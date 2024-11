Cor 8 novembre 2022 Via Mare, acqua torbida a Porto Torres Nuova limitazione nell´uso acqua in via Mare per "torbidità". Dopo i disservizi dei giorni scorsi, prima segnalati e poi rientrati, la Asl ha registrato di nuovo dei parametri non a norma



PORTO TORRES - Nuova ordinanza per limitare l’uso dell'acqua in via Mare (tra la Torre Aragonese e la rotatoria di ingresso alla Capitaneria). Dopo i disservizi dei giorni scorsi, prima segnalati e poi rientrati, la Asl ha registrato di nuovo dei parametri non a norma per il requisito della "torbidità". Per questo motivo nelle utenze di questa strada l'acqua non può essere usata come bevanda o per la preparazione degli alimenti ma solo per gli usi igienici. L'azienda sanitaria ha chiesto all'ente gestore del servizio idrico di verificare le cause della non conformità e i tempi previsti per il rientro dei parametri, quali provvedimenti si intendano adottare per fornire acqua con i requisiti previsti dalla legge.