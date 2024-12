Cor 18 novembre 2022 Alghero: autobotte fuori uso, servizio sospeso Il servizio riprenderà non appena possibile. Nel frattempo, prosegue l´iter per l´acquisto di un nuovo e moderno mezzo, così da limitare i disservizi e garantire l´approvvigionamento alle numerose abitazioni ubicate fuori dal centro urbano e non servite dalla rete cittadina



ALGHERO - Il servizio comunale di fornitura dell'acqua tramite autobotte verrà temporaneamente sospeso al fine di consentire la manutenzione straordinaria dei mezzi impiegati. Il servizio riprenderà non appena possibile. Nel frattempo, prosegue l'iter per l'acquisto di un nuovo e moderno mezzo: come disposto dall'amministrazione comunale algherese, il comune si doterà di una nuova autobotte, così da limitare i disservizi e garantire l'approvvigionamento alle numerose abitazioni ubicate fuori dal centro urbano e non servite dalla rete cittadina.