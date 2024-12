Cor 19 novembre 2022 77 anni fa l´eccidio nel carcere di Alghero In quel tragico 18 Novembre del 1945, nel tentativo di fermare l’evasione di sei ergastolani, persero la vita il vice brigadiere Ettore Scalas, le guardie Giovanni Bacchiddu, Salvatore Soro, Paolo Pittalis e Ugo Cariddi. A loro oggi va il ricordo della città



Alla commemorazione ha partecipato il sindaco di Alghero, Mario Conoci insieme alla Direttrice della Casa di Reclusione algherese, la Dott.ssa Elisa Milanesi, ed una folta rappresentanza degli agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria di Alghero, e i rappresentanti della associazioni degli ex agenti, presenti anche alcuni parenti delle vittime.



«Una commemorazione significativa, che sottolinea il valore del lavoro che il Corpo degli Agenti di Custodia svolge da sempre nel nostro Istituto Penitenziario, oggi diventato fiore all’occhiello tra le strutture carcerarie in riferimento alla riabilitazione e reinserimento dei detenuti» le parole del primo cittadino di Alghero.