S.A. 21 novembre 2022 A Sassari contro Hiv e Sifilide Giovedì 24 all’ERSU campagna di prevenzione contro HIV e Sifilide. I volontari del Mos, in collaborazione con la Clinica di Malattie Infettive di sassari, saranno a disposizione per test anonimi e gratuiti



SASSARI - “Usa la TESTa” è il titolo della campagna di informazione e prevenzione contro Aids e MST (Malattie Sessualmente Trasmissibili) ideata dal CLaAS, il progetto sanitario del Movimento Omosessuale Sardo, per rendere accessibile a chiunque il test per l’HIV in forma anonima e gratuita. La campagna sostenuta da Ersu Sassari, in collaborazione con la Clinica di Malattie Infettive dell’AOU di Sassari e il contributo della Chiesa Valdese, per il contrasto della trasmissione di HIV e sifilide. Il progetto, svolto in collaborazione con la Clinica di Malattie Infettive dell’AOU di Sassari e con il supporto dell’ottox1000 della Chiesa Valdese, ha trovato nell’ERSU un nuovo partner e giovedì 24 novembre a partire dalle 16 e fino alle 19, “Usa la TESTa on the road” farà tappa nella Residenza studentesca “A. Fontana” in via Coppino.



Un’équipe di professioniste e professionisti qualificati, insieme ad un gruppo di volontari e volontarie, opportunamente formati per poter rispondere a curiosità e domande sul virus e modalità di trasmissione, sarà a disposizione di chiunque voglia verificare il proprio stato sierologico tramite test rapido per l’HIV e per la Sifilide, una malattia a trasmissione sessuale che, negli ultimi anni, si è diffusa considerevolmente in città. Secondo un’informativa del Ministero della Salute le infezioni sessualmente trasmesse costituiscono un vasto gruppo di malattie infettive molto diffuse in tutto il mondo che possono essere causa di sintomi acuti, infezioni croniche e gravi complicanze a lungo termine per milioni di persone ogni anno e le cui cure assorbono ingenti risorse economiche.



I giovani e le giovani tra 15 e i 24 anni rappresentano la fascia di età molto più esposta, di sicuro la meno informata sul virus e sulle sue conseguenze e che almeno il 25% dei nuovi contagi scopre di esserlo solo dopo il ricovero per l’insorgenza di una qualche infezione opportunistica, ovvero in piena fase AIDS. Per prevenire è necessario seguire due buone pratiche: proteggersi e sottoporsi a screening periodico perchè è l’unico modo, quest’ultimo, per prevenire l’evoluzione della malattia, tramite apposite terapie, e azzerare la propria carica virale così da non potere più trasmettere il virus. Ma le nuove infezioni verificate sono, purtroppo, solo un quinto di quelle reali, per cui una gran parte di persone è inconsapevolmente positiva e non solo può trasmettere il virus ma rischia l’evoluzione della malattia.