Cor 22 novembre 2022 Notti bianche a Ozieri nel weekend L’evento in programma venerdì e sabato è inserito nel programma Salude ‘e Trigu della Camera di Commercio di Sassari ed è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale e Chilivani Ambiente



OZIERI - Grande fermento in preparazione dell’evento Su Trinta ‘e Sant’Andria. Già da diversi giorni nei vicoli del vasto centro storico i gruppi degli animatori stanno procedendo alle sistemazione e cura dei locali che dovranno ospitare migliaia di visitatori. C’è molto impegno per la preparazione dei vini nuovi che saranno messi in degustazione in anteprima. Il responso è demandato ai visitatori più attenti che decreteranno le cantine con i migliori vini, tenendo presente che lo spirito di Sant’Andria è quello di assaggiare i vini appena spillati. In totale si stima saranno serviti oltre 6 mila litri di vino fra i quali le varietà storiche delle colline di Ozieri: Alvarega, Redagliadu e Muristellu.



Lavoro straordinario anche nei forni e nei laboratori e nelle abitazioni quantità notevoli di pane, dolci e prodotti tipici di Ozieri. Anche in questo caso si rinnoverà la speciale competizione delle cantine di chi propone i sospiri, le copulettas, le degustazioni rispondenti alla tradizione. Di rilievo anche la presenza di cori, cantadores a chiterra, gruppi che allieteranno al serata nelle vie e piazze del centro. Come tradizione saranno aperti palazzi storici, antichi conventi, musei. Fra le esposizioni la Mostra “I Giganti di Mont’e Prama” al Museo Archeologico dove è presente “Il pugilatore” uno dei tre bronzetti esistenti ispirato alle statue di Mont’e Prama. Le opere del Maestro di Ozieri si potranno ammirare nel Museo diocesano di Arte sacra, al Palazzo Borgia il Museo del cavallo, quindi le carceri Borgia e la visita alla sorgente sotterranea della fontana Grixoni.



Quest'anno la manifestazione è dedicata a Maria Teresa Cau indimenticabile interprete del Canto sardo e prima cantautrice sarda. Per questo l’Associazione cantadores a Chiterra organizza venerdi una serata particolare con alle 17 il convegno con concerto “Feminas in gara. Maria Teresa Cau e il canto femminile in Sardegna”. Saranno presenti le migliori interpreti del canto sardo. La macchina organizzativa è al lavoro per garantire tutti gli adempimenti previsti nel piano di sicurezza e cercare di gestire l’afflusso di auto, camper e visitatori. Per questo saranno impegnati oltre ai dipendenti del Comune, Pro Loco e Istituzione San Michele, Vigili Urbani, decine di volontari, barracelli e della protezione civile oltre alle Forze dell’Ordine del Commissariato, Carabinieri e Finanzieri.