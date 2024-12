S.A. 22 novembre 2022 Forte vento, voli su Olbia e Cagliari Cancellato questa mattina il volo in partenza per Milano Linate e tre voli in arrivo dirottati verso gli altri due scali sardi, due ad Olbia e uno in serata a Cagliari



ALGHERO - Disagi a causa del maltempo all'Aeroporto di Alghero. Il forte vento ha impedito questa mattina il decollo del volo Ita diretto a Milano Linate e in partenza dal Riviera del Corallo alle 10.40. Dirottati, invece, a Olbia i voli Ita in arrivo da Roma Fiumicino e Milano Linate, rispettivamente delle 10.05 e 9.55. Dirottato pochi minuti fa a Cagliari-Elmas il collegamento, sempre proveniente da Milano Linate e con orario previsto nello scalo algherese alle 18.20.