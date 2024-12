Cor 23 novembre 2022 Alghero, l´aeroporto s´illumina di rosso Sogeaal si dimostra sempre molto attenta alle iniziative dal forte carattere sociale. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne braccialetti rossi e opuscoli dedicati



ALGHERO - Società di gestione dell'aeroporto di Alghero sempre in prima linea nelle iniziative di sostenibilità sociale e solidarietà. Così, anche in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre), Sogeaal ha predisposto una serie di accorgimenti per sensibilizzare passeggeri e utenti: la volta della main hall sarà illuminata dal color rosso, simbolo della ricorrenza, e sarà posizionata una panchina all’interno dell’aerostazione, mentre scorreranno le immagini-simbolo contro ogni violenza. Infine a tutti i passeggeri in partenza saranno consegnati dei braccialetti rossi e distribuiti gli opuscoli informativi con il segnale per la richiesta di aiuto. Sogeaal si dimostra sempre molto attenta alle iniziative dalla forte connotazione sociale. Di recente era stato presentato il progetto rivolto all’inclusione socio-sportiva dei bambini e dei ragazzi con autismo, dando loro ed alle rispettive famiglie un corridoio privilegiato di assistenza mirato e dedicato per affrontare il viaggio con la necessaria tranquillità.



[foto Sogeaal]