S.A. 23 novembre 2022 Via libera ai 30 mln per i diabetici La Sardegna è la regione che presenta il più alto numero di nuovi casi di diabete di tipo 1 e si stima che nell’Isola i diabetici siano circa ottanta mila



CAGLIARI - Approvata la delibera per l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’acquisto dei dispositivi tecnologici (sistemi integrati con microinfusori e sensori per il controllo in continuo della glicemia) a favore dei pazienti diabetici della Sardegna. I fondi, complessivamente 30 milioni di euro (10 milioni di euro l’anno per il triennio in corso), saranno trasferiti ad Ares secondo quanto disposto in delibera dall’esecutivo regionale.



La Sardegna è la regione che presenta il più alto numero di nuovi casi di diabete di tipo 1 e si stima che nell’Isola i diabetici siano circa ottanta mila. Già aggiudicata a settembre, dalla Centrale regionale di committenza, la gara per la fornitura dei dispositivi, tra cui i microinfusori integrati con algoritmo (in grado di regolare la somministrazione di insulina sulla base dei valori di glucosio e delle informazioni date dal paziente) e microinfusori associati/integrati con catetere (sistema associato/integrato per l’infusione di insulina e il monitoraggio in continuo del glucosio).