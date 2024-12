Cor 24 novembre 2022 Capo compartimento Marittimo in visita ad Alghero Ad accoglierlo, il Comandante dell’Ufficio Tenente di vascello (CP) Giuseppe Tomai. Sopralluogo anche a Casa Gioiosa, sede dell´Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana



ALGHERO - Nei giorni scorsi il Capo del Compartimento Marittimo di Porto Torres, Capitano di Fregata (CP) Gabriele Peschiulli, ha visitato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero. Ad accoglierlo, il Comandante dell’Ufficio Tenente di vascello (CP) Giuseppe Tomai insieme al personale militare e civile in servizio presso il Circomare della Riviera del Corallo. L’incontro ha avuto luogo nell’ambito della periodica Ispezione ai servizi di Istituto da parte della superiore Capitaneria di porto turritana, ed è stato utile per fare un punto della situazione sulle intense attività operative e amministrative svolte dal presidio della Guardia Costiera algherese al servizio della collettività e del territorio di riferimento.



Durante la visita il Capo del Compartimento Marittimo ha inoltre colto l’occasione per recarsi in località Tramariglio presso la sede di Casa Gioiosa del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina protetta di Capo Caccia - Isola Piana, dove si è intrattenuto con il Presidente del Consiglio direttivo, Raimondo Tilloca che ha illustrato le linee di attività e progettuali che l’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta intende portare avanti per implementare la protezione dell’ecosistema marino e costiero, tematica che anche per la Guardia Costiera costituisce un rilevante impegno istituzionale e per la quale è stata ribadita l’importanza di mantenere il rapporto di collaborazione sinergica.



Al termine dell’ispezione il Comandante Peschiulli ha voluto rivolgere un formale saluto a tutto il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo schierato in assemblea generale, esprimendo soddisfazione per l’esito dell’ispezione e il proprio compiacimento per la qualità del lavoro svolto in un contesto complesso ed impegnativo come quello algherese. Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Tenente di Vascello Giuseppe Tomai per lo spiccato senso del dovere e delle istituzioni costantemente manifestato.