S.A. 25 novembre 2022 E-commerce, corso gratuito a Sassari Il 1° dicembre si terrà il seminario teorico e il laboratorio esperienziale dal titolo “Le Strategie per un e-commerce efficace” promosso dalla Camera di commercio di Sassari



Appuntamento al 1° dicembre per partecipare gratuitamente al seminario teorico e al laboratorio esperienziale dal titolo “Le Strategie per un e-commerce efficace” in presenza dalle ore 9.30, presso l’I-LAB della Camera di commercio di Sassari in via Roma 74, Sassari. Per partecipare è necessario iscriversi ai seguenti link: Seminario del 1° dicembre dalle 9.30 alle 11.30; Laboratorio del 1° dicembre dalle 11.30 alle 13.30.