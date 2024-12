Red 27 novembre 2022 Solinas-bis: azzerate le deleghe Secondo le ultime indiscrezioni l'assessore più a rischio è Mario Nieddu alla Sanità che potrebbe lasciare il posto al senatore uscente Carlo Doria, in quota Psd'Az Lega. Il nodo è la rappresentanza di genere ma Forza Italia conferma l'indicazione dell'ex sindaco algherese per un posto in Giunta



CAGLIARI - Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha revocato tutte le deleghe assessoriali, che restano momentaneamente in capo allo stesso governatore. Si attende la presentazione della nuova giunta appena saranno sciolte tutte le riserve su alcuni nomi.



Secondo le ultime indiscrezioni l'assessore più a rischio è Mario Nieddu alla Sanità che potrebbe lasciare il posto al senatore uscente Carlo Doria, in quota Psd'Az Lega. Per Forza Italia si attendono gli ingressi di Marco Tedde e Giuseppe Fasolino.



Il governatore ha ricevuto la conferma dell'ex sindaco algherese e attuale consigliere regionale come indicazione di Forza Italia, per sostituire Alessandra Zedda, nonostante la sollecitazione a fare un nome femminile per completare la rappresentanza di genere. Solinas, infatti, oltre gli equilibri tra i partiti, dovrà temere conto della rappresentanza di genere, in particolare dopo l'uscita dall'esecutivo proprio della Zedda.



