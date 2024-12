Cor 1 dicembre 2022 Valledoria evita il dissesto finanziario Raggiunto il pareggio di bilancio. Il rischio era concreto. Quello di un dissesto finanziario che avrebbe posto il Comune di Valledoria in una posizione tutt’altro che semplice. Ma l’amministrazione comunale è intervenuta puntualmente e in maniera operativa per rimettere mano alle poste di bilancio e quel che più conta restituire solidità - e serenità- alle casse comunali



VALLEDORIA - Di fatto è stato ripianato un deficit di circa 1.700.000 euro: non poco per il bilancio di un’amministrazione comunale e per di più di un piccolo centro. Una situazione che si è creata negli ultimi anni e che l’amministrazione attuale - alla guida del Comune dal 2020- si è trovata a dover gestire ha deciso di rimettere a posto utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione. Il primo passo è stato quello relativo alla ricognizione delle poste di bilancio degli ultimi anni -attività svolta insieme ad un gruppo di lavoro che ha spulciato ogni piega dei documenti contabili- l'altro è stato quello di prendere coscienza di una situazione grave e che avrebbe condizionato l’operatività dell’azione amministrativa.



«Ci siamo resi conto di una situazione davvero grave e abbiamo voluto approfondire, conoscere e comprendere le motivazioni che avevano portato ad uno stato di cose talmente grave che avrebbe condizionato tutta la nostra attività amministrativa per i prossimi anni. ma soprattutto trovare i percorsi per risolvere la situazione» dice il sindaco di Valledoria, Marco Muretti che ha anche la delega alle Finanze. In un primo momento era emerso un disavanzo effettivo a luglio era di 1.297.000 euro. Una cifra troppo elevata. A questo punto la scelta per l’amministrazione comunale di Valledoria: ripianare con un piano di rientro a partire dal 2022 e fino al 2024 oppure trovare negli strumenti messi a disposizione dalla Regione Sardegna la possibilità di rimettere in sesto le casse. Non solo, a ben vedere i conti, se la Regione non fosse intervenuta nel 2021 con un finanziamento di oltre 400mila euro, il disavanzo totale sarebbe stato di 1 milione730 mila euro.



«L’intervento della Ras, e l'utilizzo degli strumenti regionali in materia in questo frangente è stato determinante - aggiunge il primo cittadino- ha portato ad una regolarizzazione e normalizzazione con un intervento tra il 2021 e 2022 di oltre 1.700.000 euro mentre l’amministrazione comunale di Valledoria chiuderà definitivamente la posta con un intervento di poco meno di 25.000 euro».A dimostrazione che la qualità dell’azione e la tempestività nella rilettura dei bilanci comunali hanno consentito di evitare un vero e proprio dissesto. «Abbiamo lavorato per riportare alla normalità il bilancio comunale ed evitare di gravare sulla collettività per riuscire a fornire servizi ai nostri cittadini ma soprattutto restituire alla nostra amministrazione un documento contabile equilibrato e soprattutto in linea con gli elementi che caratterizzano un bilancio che devono essere quelli della trasparenza e della congruità. Abbiamo temuto che la situazione si potesse aggravare ma fortunatamente si è intervenuti per tempo in maniera operativa e questo ci ha consentito di rimettere a posto la situazione» Conclude Muretti.