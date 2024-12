Cor 6 dicembre 2022 Mauro Mulas nella giuria dei Premi Martí Gasull i Roig L’attivista algherese Mauro Mulas entra a far parte della giuria dei Premi Martí Gasull i Roig: la presentazione delle candidature è aperta fino a mercoledì 14 dicembre







Per quanto riguarda i Premi Martí Gasull i Roig, la presentazione delle candidature è aperta fino a mercoledì 14 dicembre. La giuria sceglierà tre proposte fra tutte le candidature ricevute, che saranno poi sottomesse a una votazione popolare per decidere il vincitore del premio di 3.000 euro e del trofeu di riconoscimento. Il nome dell’organizzazione o della persona vincitrice sarà anunciato lunedì 20 febbraio 2023 durante l’evento di premiazione, che, in occasione del decimo anniversario dei Premi, avrà luogo presso il Palau de la Música Catalana di Barcellona. Durante l’evento, verrà consignato per settima volta anche il Premio Speciale della Giuria, titolo onorifico che premia una persona che si sia distinta per qualche atto speciale in favore del catalano durante nell’ultimo anno o che vanti una traiettoria accreditata nella difesa della lingua catalana. Per quanto riguarda il nuovo Premio all’Innovazione, che verrà, anch’esso, consegnato durante la cerimonia di premiazione, è stato ideato da Plataforma per la Llengua come riconoscimento per progetti originali che innovino nel campo della lingua catalana nel contesto attuale.



ALGHERO - L'attivista algherese Mauro Mulas entra a far parte della giuria della 10a edizione dei Premi Martí Gasull i Roig che hanno appena aperto la fase di presentazione delle candidature. Questi premi rappresentano un riconoscimento alla traiettoria e le azioni di persone e organizzazioni attive nella difesa e nella promozione della lingua catalana. Quest'anno, al Premio speciale della giuria e al Premio Martí Gasull i Roig se ne aggiunge un terzo, il Premio all'Innovazione. Membro di spicco della delegazione territoriale di Alghero della Plataforma per la Llengua, Mauro Mulas (Alghero, 1973) si è laureato in Biotecnologia e Scienze Infermieristiche presso l'Università di Sassari e ha formato parte del consiglio direttivo del Centre Excursionista de l'Alguer. Attualmente, è membro de l'Obra Cultural de l'Alguer, e studioso della storia e le tradizioni della città, oltre a essere curatore del progetto espositivo del CEA "La Vida Rústiga a l'Alguer". Il premio dispone di una dotazione economica di 2000 euro e viene consegnato insieme a un trofeo di riconoscimento. I premi sono un'iniziativa della Plataforma per la Llengua nata nel 2013 per rendere omaggio alla figura di Martí Gasull i Roig, uno dei fondatori dell'organizzazione e gran difensore della lingua catalana, morto a causa di una valanga sull'Himalaya, appena dieci anni fa. Nelle precedenti edizioni, i vincitori dei Premi Martí Gasull i Roig sono stati: Ràdio Arrels, la revista Sàpiens, la Llibreria Catalana de Perpinyà, la cooperativa Som Energia, Catalunya Ràdio, la comunità sikh della Catalogna, il gruppo impresariale Bon Preu, Escola Valenciana e l'Assemblea de Docents de les Illes Balears. Per quanto riguarda il premio speciale della giuria, fino a oggi hanno ricevuto questo ricoscimento: il pedagogista Joaquim Arenas, i linguisti Albert Jané e Josep Ruaix, la cantante Maria del Mar Bonet, la maestra e attivista Maria Teresa Casals, e lo scrittore Josep Vallverdú.