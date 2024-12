Cor 6 dicembre 2022 Workshop Academy: focus su formazione La Camera di commercio di Sassari ha organizzato, nei giorni scorsi, due iniziative mirate allo sviluppo di nuovi servizi in favore dell’occupabilità dei giovani e del loro orientamento formativo



SASSARI - Nell'ambito del progetto “Le nuove professioni del futuro - il ruolo degli ITS Academy”, la Camera di commercio di Sassari ha organizzato, nei giorni scorsi, due iniziative mirate allo sviluppo di nuovi servizi in favore dell’occupabilità dei giovani e del loro orientamento formativo. Il loro scopo è quello di favorire il collegamento tra orientamento, formazione, lavoro e imprese. Nel primo, gli ITS della Sardegna hanno presentato i corsi di prossima attivazione e l’Ufficio Scolastico Regionale che ha illustrato la nuova normativa in materia. Al workshop ha preso parte anche Si.Camera che ha illustrato le principali evidenze del programma informativo Excelsior, relazionando sulla diffusione delle buone pratiche degli ITS Academy.



Più interattivo l'incontro con i ragazzi di alcuni Istituti Superiori del nord Sardegna coinvolti in incontri formativi mirati, organizzati in forma di laboratori di apprendimento. tutti apprezzati, grazie anche alla qualità degli interventi delle aziende protagoniste dei percorsi formativi. L'evento camerale ha raggiunto alcuni obiettivi strategici: sensibilizzare docenti e studenti sui temi dell’orientamento, delle previsioni del mercato del lavoro e delle professioni del futuro, secondo l’approccio del Sistema Informativo Excelsior. Oltre a fornire le informazioni strategiche sui fabbisogni professionali e di competenze dei diplomati degli ITS così come indicati dalle imprese italiane di industria e servizi, con un particolare focus sulla regione Sardegna.



E nella nostra Isola sono numerosi i settori nei quali i giovani possono trovare spazio, a patto di aver seguito un iter formativo finalizzato a quella tipologia di collocazione lavorativa. Sono numerosi gli ambiti nei quali sono ampi di gli spazi di inserimento dei giovani: dal settore turistico sotto il profilo manageriale,agli aspetti amministrativi di finanza e marketing per chi possiede un titolo Its, per chi invece ha approfondito gli studi universitari, il segmento economico, della formazione e ingegneristico rappresentano buoni porti di approdo. In generale sono state analizzate anche le informazioni del volume sulle previsioni di fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2022-2026) in particolare per la filiera agroalimentare e turistica. Un momento di approfondimento e confronto per presentare le iniziative del sistema camerale e le best practice associate sui temi degli ITS Academy.