Open day al Roth di Alghero

ALGHERO - Sabato 17 dicembre dalle ore 16,00 alle 19,00 presso le due sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Roth” di via Diez e di via Degli Orti in Alghero si svolgeranno 2 giorni di Open days. L’istituzione scolastica si apre al territorio come supporto ri-

volto ai ragazzi e alle loro famiglie che stanno per concludere il ciclo di studio della scuola media e che, entro il mese di gennaio, dovranno fare l’iscrizione negli istituti superiori cittadini per proseguire il percorso scolastico.



L’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Roth” nelle sedi di via Diez e di via Degli Orti in Alghero con i suoi indirizzi di studio Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Geometri); Amministrazione Finanza e Marketing ad indirizzo Sportivo (ex Ragionieri); Tecnico Economico Turistico; Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni presenteranno alle

famiglie la corposa offerta formativa e le possibilità occupazionali, o di ulteriore continuazione di studi universitari, che potranno essere perseguite con il conseguimento del titolo di studio tecnico. Inoltre dall’a.s. 2023/24 verrà attivato un corso di progettazione di bioar-

choitettura e design.



