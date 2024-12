S.A. 7 dicembre 2022 Malattia Cervo, nuovo focolaio ed è ancora blocco Accertato questo pomeriggio a Busachi un nuovo focolaio della malattia emorragica del cervo che dunque arriva nel centro Sardegna. In conseguenza di ciò il Ministero ha imposto alla Sardegna di sospendere la precedente determina di sblocco



NUORO - Accertato questo pomeriggio a Busachi un nuovo focolaio della malattia emorragica del cervo che dunque arriva nel centro Sardegna. «Una bruttissima notizia che arriva proprio nel giorno dello sblocco della movimentazione dopo un mese di blocco totale - spiega il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu –. In attesa di ulteriori aggiornamenti e di conoscere meglio i dettagli, chiediamo che si consenta comunque la movimentazione dei ruminanti anche se con Pcr e si sia celeri per circoscrivere il virus ed arrivare nuovamente alla libera movimentazione». In conseguenza di ciò il Ministero ha imposto alla Sardegna di sospendere la precedente determina di sblocco.



Proprio oggi, infatti, era stato dato il via libera alla movimentazione dei ruminanti dopo il blocco totale di circa un mese a causa del riscontro ad Arbus del primo caso in Europa della malattia emorragica del cervo. Le Asl avevano ricevuto stamane le direttive dopo le indicazioni emerse giovedì scorso dal tavolo tecnico con il Ministro della Salute e il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche di Teramo.