S.A. 9 dicembre 2022 Il Natale arriva in Biblioteca a Sassari Bambine e bambini tra i 6 e gli 8 anni saranno coinvolti in una serie di letture a tema alla scoperta dell´origine del Natale grazie all´iniziativa “Il mio albero di Natale”



SASSARI - Martedì 13 dicembre nella biblioteca di piazza Tola, mercoledì 14 in quella di Li Punti e giovedì 15 a Caniga, con inizio sempre alle 16:45, bambine e bambini tra i 6 e gli 8 anni saranno coinvolti in una serie di letture a tema alla scoperta dell'origine del Natale grazie all'iniziativa “Il mio albero di Natale”. A seguire un laboratorio di manualità durante il quale i piccoli partecipanti potranno decorare degli alberelli di cartone con materiale da riciclo e realizzare un addobbo con la penna 3D della biblioteca.



Gli appuntamenti sono organizzati dal Comune di Sassari e si inseriscono in quel percorso di avvicinamento dei più piccoli (ma non solo) ai libri che è stato avviato ormai da alcuni mesi e che sta avendo un grande riscontro. Le biblioteche sono riscoperte come luoghi di incontro, aggregazione e socializzazione per ogni età.



La partecipazione ai tre appuntamenti “Il mio albero di Natale” è come sempre gratuita, ma è necessario prenotarsi via mail o telefonicamente: biblioteca centrale, biblioteca@comune.sassari.it, 079 279387, biblioteca di Caniga, bibliotecacaniga@comune.sassari.it 079 3180138, biblioteca di Li Punti bibliotecalipunti@comune.sassari.it 079279980.