Cor 10 dicembre 2022 A Natale 26 i voli in più nell´Isola, 22 solo su Cagliari-Elmas Il piano - precisa l´assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro - tiene conto del cosiddetto coefficiente di riempimento degli aeromobili che è un dato offerto dall’osservatorio dell’assessorato regionale



ALGHERO - I voli aggiuntivi che le compagnie della continuità territoriale, Ita e Volotea, hanno implementato, in queste ore per fare fronte alle criticità del trasporto aereo nei giorni delle vacanze del Natale, sui tre aeroporti sardi, sono in totale 26. Ventidue da e per lo scalo di Cagliari (16 voli Ita e 6 Volotea) e gli altri sono programmati nella tratta Olbia-Linate e in quella che collega Alghero con Roma Fiumicino. Il piano - precisa l'assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro - tiene conto del cosiddetto coefficiente di riempimento degli aeromobili che è un dato offerto dall’osservatorio dell’assessorato regionale.



Nei primi dieci giorni di dicembre l’aeromobile impiegato sulla Cagliari-Fiumicino ha volato con un riempimento del 95.19%. Quello che ha volato da Fiumicino ad Elmas con 96,85%. L'Alghero – Fiumicino ha registrato l’80% di riempimento mentre il Fiumicino – Alghero si è fermato al 72.59%. Olbia-Fiumicino ha volato col 73.61% e Fiumicino-Olbia col 77.50%. «E' per questa ragione che si è data priorità all’emergenza voli dello scalo di Cagliari - precisa Moro - per poi lavorare ad un potenziamento delle frequenze anche nei due aeroporti del nord». La soglia oltre la quale le compagnie sono tenute a programmare voli aggiuntivi è fissata al 91%.