Francesco Orrù al Quod Design

SASSARI - Giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 18.30, Francesco Orrù - cardiochirurgo sassarese di 54 anni con la passione del noir - presenta in anteprima al Quod Design in via Mercato nr 1 a Sassari il suo nuovo romanzo: “Gabbie per Cani”. A conversare con l’autore il giornalista Luca Fiori.



Dopo il successo riscosso con il romanzo d’esordio “Crooked City” (2021), Francesco Orrù presenta ora alla platea di lettori il suo secondo noir, il poliziesco “Gabbie per cani”, ambientato a Chicago a fine anni ’70. La mafia italiana si contende le strade della città mentre una determinata coppia di poliziotti cerca di decapitarla colpendo i suoi boss più in vista e facendo crollare la rete di corruzione che si insinua nel corpo di polizia e nelle aule di tribunale.



“Gabbie per cani” è cocktail d’azione, sesso e giochi di potere, da cui è difficilmente riuscire a separarsi in fase di lettura. Si passa dallo squallore metropolitano ai regolamenti di conti, dalle avventure on the road a imprevedibili amori che sbocciano e pregiudizi che crollano.



Dalla sala operatoria alla scrittura di romanzi gialli. Dal bisturi alla tastiera. Francesco Orrù cardiochirurgo in servizio nell’Unità operativa di Cardiochirurgia dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari è nato per caso a Sorgono in provincia di Nuoro, ma è cresciuto tra Sassari e Santa Teresa di Gallura. Innamorato dei gatti e collezionista di playmobil, Orrù arriva alla scrittura da grande, ma dimostra uno stile già maturo e uno stile sincopata, volutamente frammentato e aritmico.