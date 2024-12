Cor 14 dicembre 2022 Volontariato: contributi ad Alghero per il 2022 Le organizzazioni di volontariato interessate a richiedere il contributo per le attività svolte sul territorio in ambito socio-assistenziale durante il 2022, potranno presentare istanza con apposito modulo pubblicato sul sito del Comune di Alghero, entro le ore 12 di martedì 20 dicembre 2022



ALGHERO - Nell’ottica di promuovere la sussidiarietà fra il Comune e le associazioni di volontariato, è stato predisposto e pubblicato dal Comune di Alghero il bando per sostenere le attività del Terzo Settore. Le organizzazioni di volontariato interessate a richiedere il contributo per le attività svolte sul territorio in ambito socio-assistenziale durante il 2022, potranno presentare istanza con apposito modulo pubblicato sul sito del Comune di Alghero, entro le ore 12 di martedì 20 dicembre 2022.



«Da sempre l’Amministrazione comunale riconosce il fondamentale ruolo che le associazioni solidaristiche svolgono nei confronti delle persone più fragili ed in stato di bisogno. Vogliamo creare e sostenere una rete solida e strutturale con tutte le associazioni di volontariato del territorio per condividere con loro scelte ed orientamenti» dichiara l'assessore Maria Grazia Salaris.



«Le risorse che il Comune mette a disposizione, nonostante le difficoltà economiche che tutti gli Enti Locali stanno attraversando, confermano la particolare attenzione che l'Amministrazione pone sul tema e la consapevolezza che è soprattutto nei momenti di difficoltà sociale, come quello che attualmente stiamo attraversando, che il lavoro dei volontari deve essere maggiormente apprezzato e sostenuto» dichiara il Sindaco Mario Conoci.