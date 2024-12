Cor 15 dicembre 2022 Premio Ozieri di Letteratura: vincitori La giuria presieduta da Dino Manca, professore all’Università di Sassari, dopo un’attenta analisi delle numerosissime opere pervenute, ha stilato i verdetti e decretato i vincitori nelle tre sezioni Poesia Sarda Inedita “Antonio Sanna”, Prosa “Angelo Dettori” e Tra Poesia e Cantigu “Antoni Cubeddu”



OZIERI - Si aprirà venerdì 16 dicembre, la prima delle tre giornate organizzate per la sessantatreesima edizione del Premio Ozieri di Poesia e Letteratura Sarda. Il programma di quest’anno prevede la prima giornata dedicata alla poesia estemporanea del Poetry Slam, seguita sabato 17 dalla proiezione del documentario “Un’Odissea ‘e Rimas Nobas” e che avrà il culmine in domenica 18 con la cerimonia di premiazione, in presenza di tutti i poeti e tanti ospiti speciali. La giuria presieduta da Dino Manca, professore all’Università di Sassari, dopo un’attenta analisi delle numerosissime opere pervenute, ha stilato i verdetti e decretato i vincitori nelle tre sezioni Poesia Sarda Inedita “Antonio Sanna”, Prosa “Angelo Dettori” e Tra Poesia e Cantigu “Antoni Cubeddu”.



Tra gli inediti il primo posto è stato assegnato a Gianfranco Garrucciu di Tempio con “Aìami tarreni boni...”, mentre Giuseppe Angelo Puliga di Nughedu S.V. con “Becciu” e Luca Meledina di Ozieri con “A s’amada mia” hanno ottenuto rispettivamente il secondo e terzo premio. Premi speciali a Paolo Sedda di Nuoro e Rachel Falchi di Sassari. Nella sezione Prosa, “Mariposas e archibusàdas” di Gonario Carta Brocca di Dorgali è stata giudicata la migliore e a seguire ci sono Alessandro Garau di Guspini con “S’Antigu” e Pier Giuseppe Branca di Sassari con “In Pilos Tuos” mentre il premio speciale è stato assegnato a Gianni Cossu di Nuoro. Antonio Ignazio Garau con “Su baballoti traitori” ha vinto la sezione Tra Poesia e Cantigu e il suo elaborato ha avuto la meglio su “Trintasette retrogadu e tentu a maglia” di Antonio Longu di Macomer e su “Che poeta mi coronas” di Erriu Dante di Silius mentre il premio speciale della sezione è stato assegnato a Angelo Maria Ardu di Flussio.

Come da tradizione inoltre, il Premio Ozieri ha attribuito riconoscimenti speciali per meriti ottenuti in diversi campi a Giovanni Carroni, attore teatrale e che si esibirà in un piccolo estratto da una delle sue opere, Luigi Contu, direttore dell’Ansa, Ciriaco Goddi, astrofisico, Giovanna Maria Sini, ex direttrice didattica e animatrice culturale ed infine a Diego Corraine e Michela Rotondale per l’impegno culturale.



Differenziate anche le sedi per gli appuntamenti per il pubblico, quest’anno molto variegato per via delle proposte: due sale del Centro Culturale San Francesco, venerdì con il Poetry Slam e sabato con la proiezione di “Un’Odissea de Rimas Novas”, documentario patrocinato anche dal Premio Ozieri per l’alto valore storico, diretto dal regista sassarese Roberto Priamo Sechi e nato da un’idea di Ugo Tanda, mentre domenica 18 nel Teatro Civico “Oriana Fallaci” sarà la volta della cerimonia di premiazione dei poeti, arricchita da ospiti musicali, personaggi della cultura e rappresentanti del mondo civile ed istituzionale. Particolare attenzione verrà dedicata anche quest’anno a rendere particolarmente piacevole la serata, con tempi e ritmi adatti al formato della diretta internet. Si inizierà alle 16.30 per i presenti in sala, mentre alle 17 partirà la diretta web sul canale YouTube dedicato. Claudia Aru condurrà la serata, sostenuta dal direttore artistico Marco Fenudi, dall’instancabile Pierluigi Saba e dall’Associazione Sa Ena che curerà la logistica. A fare gli onori di casa, il presidente del Premio Ozieri Vittorio Ledda, affiancato dallo storico segretario Antonio Canalis. Tre giorni di eventi per celebrare i 66 anni ininterrotti di attività, sempre orientati alla innovazione nel preservare la tradizione, operazione culturale sintetizzata nello slogan “Dae su 1956 damus boghe e limba sa literadura sarda”.