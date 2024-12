G.P. 16 dicembre 2022 Gavino Sanna suporta la Sardenya i els joves



Sards coneixuts: any extraordinari per Gavino Sanna, l’inventor del Mulino Bianco, lo pubblicitari italià amb la Sardenya al cor Sards coneixuts: any extraordinari per Gavino Sanna, l’inventor del Mulino Bianco, lo pubblicitari italià amb la Sardenya al cor • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat