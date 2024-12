S.A. 17 dicembre 2022 Borgate senz´acqua da tre giorni Così Mimmo Pirisi capogruppo del Pd in Consiglio comunale evidenzia in una nota i disagi delle borgate algheresi e chiede un intervento risolutivo da Porta Terra



ALGHERO - «Siamo alle solite: tre giorni senz'acqua nelle borgate di Sa Segada e Tanca Farra'. Per grazia ricevuta è arrivata un'autobotte per dare un po' di respiro e sollievo agli abitanti e alle imprese. Questa situazione è una cosa da terzo mondo».



Così Mimmo Pirisi capogruppo del Pd in Consiglio comunale evidenzia in una nota i disagi delle borgate algheresi: «la cosa più grave è che non si comprende fino a quando sarà questa situazione; ogni operatore intervistato brancola nel buio e da informazioni parziali, non definitive». «L'amministrazione comunale apre le braccia e chiede pazienza, ma fino a quando gli abitanti e gli imprenditori dovranno pazientare?» chiede il democratico.



«Nel frattempo i progetti finanziati prevedono soltanto i rifacimenti delle condotte soltanto in città, l'agro dovrà continuare ad attendere. Nel frattempo le procedure di riparazione sono contorte e lunghe, in quanto, trattando condotte in cemento e amianto, Abbanoa deve attendere l'autorizzazione da parte dell'Asl per riparare la condotta. Un'assurdità, vista l'emergenza. Ben tornata Alghero» conclude Pirisi.