Mercede vince ancora contro Cagliari

S.A. 18 dicembre 2022



ALGHERO - Seconda vittoria nel girone di ritorno in B Femminile. Partita dai due volti quella della giovane Mercede Alghero contro l'Astro Cagliari, con i primi due quarti giocati col freno a mano tirato, sopra 33-32 alla pausa lunga. Il III quarto si chiude sul 51-51, con le due squadre che continuano a giocare a viso aperto, nellIV ed ultimo quarto le giovani catalane guidate da Brembilla, Pysmennyk, e Silanos piazzano un break di 17-10 e fissano il punteggio finale sul 68-61.



Ancora una buona prova di squadra, dove le senior stanno facendo maturare le giovani U17, che di partita in partita acquistano maggiore minutaggio ed impatto. «Oggi siamo partite un po' contratte, contro una squadra ben allenata e più esperta di noi. Poi ci siamo sciolte e il quintetto con i centimetei di Brembilla e Pysmennyk ha creato qualche problema all'Astro. Chiudiamo al quarto posto prima delle vacanze natalizie, non possiamo che essere soddisfatti per quanto fatto fino ad ora, dichiara Francesco De Rosa. ciò non vuol dire che possiamo abbassare la guardia, anzi. Vorrei fare un in bocca al lupo a Laccorte e Martellini, che hanno dovuto abbandonare la partita per infortunio, speriamo di rivederla in campo a breve».



MERCEDE ALGHERO - ASTRO CAGLIARI 68-61

Parziali: 17-16; 16-16; 17-19; 17-10

MERCEDE ALGHERO: Pysmennyk 12, Galluccio F. 5, Derekyuvlieva 7, Sini 5, Canu, Glavan 8, Peana, Bebbu N. 1, Brembilla 18, Silanos 5, Galluccio D. 5, Bebbu G. 2,

Coach: Manuela Monticelli

ASTRO CAGLIARI: Sanna 4, L'osso 2, Bardi 2, Martellini 14, Laccorte 4, Aielli 4, Ibba F. 12, Meloni, Cocco, Argiolas 13, Bardellino 6.

Coach: Carla Tola

Arbitri: Gavini e Manca M.