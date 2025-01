Red 20 dicembre 2022 Slitta Piano opere pubbliche ad Alghero Commissione senza numero legale: ad Alghero salta l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche e l’atto non può quindi essere discusso nel successivo consiglio



ALGHERO - «A causa della mancanza del numero legale nella terza commissione, salta l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche e l’atto non può quindi essere discusso nel successivo consiglio». E' l'Opposizione a puntare il dito contro la Maggioranza per l'assenza del numero legale a causa dei continui screzi all'interno del centro-destra.



A farne le spese stavolta il fondamentale documento che ora verrà pianificato a data da destinarsi. «La commissione, infatti, era stata convocata d’urgenza proprio per approvare questo punto, che oggi stesso era all’odg del consiglio, ma le assenze dei consiglieri di maggioranza hanno fatto saltare tutto. L’assenza in particolare del gruppo della Lega ha reso impossibile lo svolgimento della seduta. Piano triennale dunque rinviato a data da destinatari a causa dei soliti bisticci tra i membri della maggioranza» conclude la nota diffusa dalla Minoranza.