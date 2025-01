G.P. 20 dicembre 2022 L’Alguer és Miracle de Nadal



És lo títol de la manifestació de divendres 16 de Nadal de la iglésia de la Mercč a l'Alguer. La celebració és nada vint-i-sis anys fa per suportar les associacions a acollir jocs, coses per les creatures i de menjar per qui ne té menester