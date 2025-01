S.A. 23 dicembre 2022 Ittiri: corsi accompagnamento nascita Da venerdì 13 gennaio riprendono i corsi di accompagnamento alla nascita nel Consultorio Familiare di Ittiri



ITTIRI - Proseguono nel territorio della Asl di Sassari i corsi di accompagnamento alla nascita organizzati dalle equipe dei Consultori familiari della Asl n. 1 e rivolti alle gestanti che partoriranno nei prossimi mesi. Venerdì 13 gennaio 2023 inizierà il nuovo corso di accompagnamento alla nascita nel Consultorio Familiare di Ittiri: se stai per diventare mamma e ti piacerebbe seguire il percorso è sufficiente contattare telefonicamente la struttura al numero 079/4453137, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle 13.00.



Il corso verrà tenuto dall’equipe del Consultorio familiare di Ittiri

presso i locali dell’Ospedale Alivesi. con orario dalle ore 10.00 alle

12.00. Durante il corso un’equipe multidisciplinare, composta da ostetriche, ginecologi, pediatri , psicologi e assistenti sociali, prenderanno in carico la coppia di futuri genitori, in un percorso articolato di accompagnamento alla nascita.



Durante gli incontri saranno affrontati i temi legati alla gravidanza,

al parto, all’allattamento, al sostegno psicologico, alla donazione del

sangue da cordone ombelicale, ai servizi e alle norme a tutela della

maternità e della famiglia. Partecipando al corso di accompagnamento alla nascita, la cui frequenza è totalmente gratuita, si potrà contare sulla consulenza qualificata dei professionisti del Consultorio; inoltre i futuri genitori potranno confrontarsi e condividere l’esperienza della gravidanza e della maternità e paternità con altre coppie.