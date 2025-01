Cor 23 dicembre 2022 Il maestro Uselli a San Francesco Sabato 24 dicembre, poco prima della messa del Natale, presso la chiesa San Francesco ad Alghero, si terrà il recital musicale del musicista Mauro Uselli dal titolo “Meditativo e Natalizio”



ALGHERO - Sabato 24 dicembre (ore 19) presso la chiesa San Francesco ad Alghero, poco prima della messa del Natale, si terrà il recital musicale del musicista Mauro Uselli dal titolo “Meditativo e Natalizio”, performance musicale che accompagna il momento religioso del Natale. Il concerto diventa un’apertura dell’anima, che accoglie il momento solenne della nascita di Cristo, come auspicio verso una rinascita dei valori, dei sentimenti, e dell’unione tra popoli.



Un momento interiore ma anche filosofico che aiuta a riflettere su se stessi e sul ruolo che ognuno di noi ha nella comunità. Mauro Uselli produrrà una colonna sonora attraversando svariati stili sonori e autori della grande musica classica (tra questi il grande Bach) e una divertente esecuzione delle variazioni di Goldberg, restituendone l'irraggiungibile tecnica compositiva con grande abilità. Un gioco di armonie che stupiscono l’ascoltatore, riuscendo a toccare ogni possibilità espressiva e tecnica esecutiva, tipiche delle Variazioni di Goldberg.



Un vero monumento all'intelligenza ardita del grande compositore che Uselli riesce magistralmente e reinterpretare. Inoltre il maestro Uselli si cimenterà in cicli armonici e improvvisazioni totali, dove la composizione si mette a servizio di una pratica meditativa, la pratica di Metta, dove il silenzio e il vuoto creativo, aiutano a ritrovare benevolenza sicurezza e stima. Una visione del Natale più reale a luci basse, per focalizzarci tutti sulla vera essenza della natività. Il concerto è ad ingresso libero.