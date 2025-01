Cor 31 dicembre 2022 Lazza fa ballare Alghero: immagini Folla delle grandi occasioni in Piazzale della Pace per la prima delle due giorni del Cap dŽAny 2023. Imponenti le misure di sicurezza, circa 20mila le persone in piazza. Le immagini



ALGHERO - Alghero fa centro. Folla delle grandi occasioni ieri sera nel Piazzale della Pace per il concerto del giovane rapper Lazza, il nuovo idolo dei teenager, con le anteprime di Dany Cabras ed i talentuosi artisti locali Giulio e Giaff. Impazzito il conta-persone: circa 20mila le persone in piazza, con un colpo d'occhio sul porto turistico davvero eccezionale. Tutto ha funzionato per il meglio, con un'organizzazione impeccabile grazie all'imponente sistema di sicurezza adottato.



Stasera si replica con Max Pezzali. Cancelli spalancati dalle ore 20. Per far fronte al gran numero di presenze istituite tre aree sosta temporanee ad ingresso gratuito, tutte facilmente raggiungibili e ubicate in zone non distanti dal porto. Si tratta del Campo Sportivo Don Bosco (sulla via Vittorio Emanuele, adiacente la S.S. 127 Bis); Area Via Aldo Moro ricompresa, tra Via Diez, Via Amsicora e Via Asfodelo); Area via Castelsardo (adiacente Via Calaresu, ricompresa tra Via De Giorgio e Via Porto Torres).