Pezzali, Emma, Blanco, Shade. Capodanno nelle piazze dell´Isola

CAGLIARI - Dopo gli anni delle restrizioni a causa della pandemia, il Capodanno ritorna protagonista in piazza in tante città della Sardegna. Le notti di San Silvetro più gettonate sono ad Alghero con Max Pezzali (che segue lo strepitoso concerto di Lazza) a Cagliari con Blanco, a Olbia con Emma. Attesa anche per Emis Killa ad Oristano e Shade a Iglesias.



Nuoro invece punta sugli Istentales e a Tortolì in scena i Tazenda. Musica ed animazione in quattro diverse piazze per il Capodanno sassarese. A Villasimius vince la comicità de I Lapola con Massimiliano Medda e compagni e del duo Cossu & Zara e le performance dell'attore trasformista Gianni Dettori. Infine, a Castelsardo si attende il nuovo anno con il dj Andrea Zelletta con lo spettacolo pirotecnico dalle mura del Castello dei Doria.