Consorzio Bonifica Nurra: domande 2023

ALGHERO - Via alle domande per la stagione irrigua 2023 del Consorzio di Bonifica della Nurra. Oltre che nella sede di via Rolando a Sassari, per i residenti algheresi sarà possibile depositare la richiesta alla biblioteca Impegno Rurale a Santa Maria La Palma nei giorni 9, 13, 20 e 23 gennaio, dalle ore 9.30 alle 13.