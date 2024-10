S.A. 5 gennaio 2023 Tennistavolo Sassari: squadre paralimpiche in Puglia Domenica sarà il Palasport Angelo Pugliese di Casamassima (Bari) a ospitare il concentramento sia del girone B della A2 gruppo 1-5, sia il concentramento della A2 gruppo 1-6



SASSARI - Le prime a scendere in campo nel nuovo anno sono le squadre del Tennistavolo Sassari che prendono parte ai campionati della A2 paralimpica. Domenica sarà il Palasport Angelo Pugliese di Casamassima (Bari) a ospitare il concentramento sia del girone B della A2 gruppo 1-5, sia il concentramento della A2 gruppo 1-6.



Per quanto riguarda il Tennistavolo Sassari A del gruppo 1-5, attualmente secondo a 4 punti, una sola avversaria da affrontare: Giammarco Mereu e Giuseppe Demontis se la vedranno con gli atleti del Circolo Tennistavolo Molfetta che dopo tre partite hanno all'attivo solo una vittoria, quella ottenuta contro i padroni di casa, i pugliesi dell'Ennio Cristofaro.



Invece la squadra B sassarese, formata da Giancarlo Cossu e Maria Paola Tolu, se la vedrà sia contro il Circolo Molfetta, sia il Po.Ha.Fi di Firenze. Obiettivo: conquistare il primo successo della stagione. Identico obiettivo e due partite anche per il Tennistavolo Sassari del gruppo 6-10, composto dai due Sanna, Lorenzo e Giovanni Battista: contro i pugliesi dell'Ennio Cristofaro di Casamassima (secondi a 4 punti) e il derby contro i quartesi de La Saetta (2 punti).