Basket e solidarietà in campo ad Alghero

5 gennaio 2023



ALGHERO - Questa mattina ad Alghero il termine “Fare squadra” si è concretizzato con tutta la sua forza e magia del significato. Perché fare squadra è aiutarsi, anticipare, aspettare, delegare, rispettare. Capirsi e conoscersi. Divertirsi insieme e non lasciare mai nessuno indietro.

Oggi i bambini e ragazzi della associazione “Il mio amico speciale” hanno fatto squadra con i giovani atleti delle tre società algheresi di basket: Pallacanestro Alghero, Mercede e Coral Basket nel Progetto “PalleggiAMO Insieme”, organizzato dall’associazione Il mio amico speciale.



«Un ringraziamento di cuore alla Pallacanestro Alghero che ci ha ospitato presso il Palamanchia, e che unitamente alle società Mercede e Coral hanno partecipato in maniera attiva coinvolgendo tutti i bambini; grazie agli allenatori, dirigenti, assistenti, genitori, nonni e bambini.

Tra un passaggio, un palleggio, un canestro, un abbraccio ed un incoraggiamento la mattina è scivolata via con grande emozione e gioia» le parole degli organizzatori.