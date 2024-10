S.A. 7 gennaio 2023 Missione segreta a teatro ad Alghero Questo è il tema dello spettacolo interattivo che lo SpazioT presenta ad Alghero domenica 8 gennaio alle ore 18 a Lo Teatrì di Ignazio Chessa. Aperte le iscrizioni



ALGHERO - Una missione segretissima da compiere con l’aiuto di speciali agenti segreti. Questo è il tema dello spettacolo interattivo che lo SpazioT presenta ad Alghero domenica 8 gennaio alle ore 18 a Lo Teatrì di Ignazio Chessa. Fata Fantasia coinvolgerà piccoli e grandi in una missione ritenuta da molti impossibile: scrivere una favola nuova! Per farlo la bizzarra e creativa fata, con la passione per l’opera lirica, fornirà al pubblico strumenti tecnici da “operazione segreta” ad alto rischio di divertimento. Un cattivo e una persona in difficoltà sono gli ingredienti di una storia tutta da scrivere. Per questo Fata Fantasia chiama a raccolta i suoi collaboratori. Lo spettacolo è indicato per bambini e bambine tra i 5 e i 10 anni accompagnati. La partecipazione è a offerta libera e consapevole (i posti sono limitati. Per informazioni scrivere o chiamare il numero 3385983083).