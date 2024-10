Cor 8 gennaio 2023 Asl: bocciato l´Atto di Sensi, servono correzioni Fi): «seri interrogativi sulla attitudine della dirigenza Asl al confronto». Rilevata la non conformità dell´atto aziendale agli indirizzi regionali. Così l´assessorato chiede modifiche ed integrazioni entro trenta giorni «Boomerang su Sensi, dovrebbe dimettersi» Marco Tedde (): «seri interrogativi sulla attitudine della dirigenza Asl al confronto». Rilevata la non conformità dell´atto aziendale agli indirizzi regionali. Così l´assessorato chiede modifiche ed integrazioni entro trenta giorni



ALGHERO - «Un florilegio di censure, a volte paludate da garbate proposte di integrazione e suggerimento, che pongono sotto un preoccupante cono di luce non solo l’atto censurato, ma anche la capacità della Direzione generale di dare concretezza agli indirizzi del Consiglio regionale e della Giunta. E se è pur vero che altre Aziende sanitarie non hanno avuto il “placet” della Giunta sull’Atto aziendale, è altrettanto vero che in materia di sanità non vige il principio “mal comune mezzo gaudio”, e che le censure che colpiscono quello dell’azienda sassarese paiono più gravi». Parole dell'ex sindaco di Alghero e attuale consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde.



Dopo settimane di aspre polemiche e violenti botta e risposta con la direzione dell'azienda sassarese, arriva direttamente dalla Giunta regionale una sonora bocciatura dell'Atto Asl sassarese, che rilevata la non conformità agli indirizzi regionali chiede integrazioni e correzioni entro trenta giorni, e con essa le bordate all'indirizzo di Flavio Sensi. Tedde infatti, sottolinea che è pur vero che la materia sanitaria è delicata e comporta la costante necessità di studio e approfondimento, «ma proprio per questo ci attendiamo dalla Direzione generale un supplemento di attenzione al fine di evitare conseguenze negative sui servizi sanitari dei cittadini del territorio sassarese» precisa il consigliere regionale.



Secondo Tedde «la sanità del sassarese sta attraversando un momento difficile, non del tutto giustificato dall’emergenza Covid e dalla necessità di dare gambe alla riforma. Ma proprio per questo la direzione generale deve muoversi con intelligenza, tempestività e competenza. E laddove fosse necessario deve farsi sostenere tecnicamente e politicamente. Noi continueremo a stare al fianco del Direttore generale, svolgendo i nostri compiti di controllo ma anche sostenendolo, se necessario, nelle scelte più impegnative» chiude Tedde.



Nella foto: Flavio Sensi, direttore generale della Asl di Sassari, in occasione di una recente riunione svoltasi ad Alghero