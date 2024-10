Cor 8 gennaio 2023 L´opera di Sergio Atzeni all´Òmnium Presentazione ad Alghero della versione catalana dell´opera letteraria dell´autore sardo Sergio Atzeni. Lunedì 9 gennaio 2023 alle ore 19 presso la sede di Òmnium Cultural de l´Alguer, in via La Marmora, 64



ALGHERO - Il traduttore catalano Adrià Martín presenta ad Alghero la traduzione di una delle opere fondamentali della nuova letteratura sarda. Sergio Atzeni (1952-1995) ha scritto che, se avesse vissuto abbastanza a lungo, avrebbe raccontato uno per uno tutti i paesi e tutte le persone della Sardegna. Con il suo libro "Passàvem per la terra lleugers", terminato pochi giorni prima della tragica morte dell'autore, Atzeni ha condensato in una cronaca endogena e fantasticata mille anni di storia sarda, dall'ipotetica arrivo dei primi abitanti dell'isola (i s'ard, danzatori delle stelle) fino alla "perdita della libertà della nostra terra". L'opera, già stata tradotta in sardo e in francese, arriva adesso in catalano grazie ad Adrià Martín e all'editore di Maiorca, Lleonard Muntaner.



Per presentarla, il traduttore parteciperà a diverse iniziative in Sardegna: il 9 gennaio alle 15.00 presso l'Università di Sassari, in occasione di una sessione organizzata dal lettorato di catalano dell'Istituto Ramon Llull e con la partecipazione dell'algherese Francesc Ballone. Sempre il 9 gennaio alle 19.00 presso la sede di Òmnium Cultural ad Alghero, in un evento organizzato congiuntamente da Òmnium Cultural de l'Alguer e dall'Ufficio di Alghero della Delegazione della Generalitat de Catalunya in Italia, oltre al traduttore interverranno il presidente di Òmnium Cultural Esteve Campus, il dlegato della Generalitat de Catalunya, Gustau Navarro i Barba, così come il lettore di catalano dell'Università di Sassari, il Prof. Ismael Sahun.