Primarie Dem: Bonaccini in Sardegna

OLBIA - Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico sarà in Sardegna sabato 14 gennaio. Nel suo percorso sarà a Olbia alle 15 presso la sede del PD della Gallura per un incontro con i democratici, militanti e simpatizzanti. Alle 16.30 sarà a Lula, a Sos Enattos, la miniera che è candidata ad ospitare l’Einstein Telescope, la più grande infrastruttura di ricerca europea per le onde gravitazionali.



«Un luogo simbolico per il futuro dell’isola e la direzione di marcia che lo sviluppo deve prendere in Sardegna per essere adeguato al futuro ed ecostenibile, un luogo simbolico anche per il ruolo delle piccole comunità nei prossimi anni, tra rischio di cancellazione e nuove opportunità di crescita». A Sos Enattos, presso la sala riunione del museo minerario Stefano Bonaccini incontrerà gli amministratori locali per dedicare una riflessione specifica sul ruolo delle comunità locali e sulla concretezza dei problemi amministrativi in una iniziativa promossa insieme a diverse associazioni che raggruppano gli amministratori locali.



Alle 19.30 a Cagliari, presso il THotel, l’assemblea con i sostenitori della sua candidatura a segreteria nazionale provenienti da tutta la Sardegna. «Sono tantissime le adesioni fatte di idee, contributi e voglia di mettersi in gioco che arrivano sui nostri canali social e nelle tante assemblee nei territori alle quali partecipo. Una vera e propria energia popolare che vogliamo mettere in campo in questa avventura» ha confermato Bonaccini, che in questa tappa in Sardegna di un percorso volutamente partito il 2 dicembre dal mezzogiorno, incontrerà centinaia di persone impegnate a sostenerlo in questa avventura.