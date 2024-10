G.P. 15 gennaio 2023 Sedici ristoranti sardi premiati dal New York Times



Una piccola guida con sedici ristoranti e consigli su dove andare a mangiare in Sardegna: l´ha scritta Katie Parla, giornalista culinaria autrice della guida per il New York Times. Ad Alghero premiati Sa Mandra e il laboratorio di Roberto Murgia • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat