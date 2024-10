Cor 15 gennaio 2023 Futsal Alghero: girone chiuso al 2° posto Idili e compagni hanno travolto 7-2 la Villacidrese. Consolidato il secondo posto in classifica, sempre a -1 dalla capolista. Intanto nel prossimo turno è in programma la trasferta sul campo della Dym Sport



ALGHERO - La Futsal Alghero chiude nel migliore dei modi il girone di andata del campionato di serie C1, con una larga vittoria sul campo della Villacidrese. 7-2 il risultato finale con le reti siglate da Daniele Pilo, Marogna, Chighini, Fabio Jorge e Molina. In mezzo anche due autogol.



I giallorossi partono subito forte, andando sul 3-0 con Daniele Pilo, Marogna e un autogol dei padroni di casa. Prima dell’intervallo vanno a segno anche Chighini e Fabio Jorge, con la Villacidrese che prova a riaprirla rendendo meno pesante il passivo (2-5). Nella ripresa la squadra di casa cerca di impensierire la Futsal Alghero, che però amministra e arrotonda il risultato con un altro autogol e poi con la firma di Molina. Da sottolineare la rotazione di tutti i giocatori. Si è rivisto in campo anche Mattia Canu, dopo un’assenza di alcuni anni per via di problemi fisici.



Ora la Futsal Alghero ha un intero girone di ritorno davanti. L’obiettivo è restare in scia della capolista, in vista dello scontro diretto di febbraio. Intanto nel prossimo turno è in programma la trasferta sul campo della Dym Sport.